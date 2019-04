Viktorija Golubic musste beim Turnier in Rabat schon früh die Koffer packen © KEYSTONE/FR115 AP/DARREN ABATE

Die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA 80) scheidet am WTA-Turnier in Rabat bereits in der 1. Runde aus. Timea Bacsinszky tritt erst am Dienstag an.Golubic unterlag der 18 Positionen besser klassierten und drei Jahre jüngeren Schwedin Rebecca Peterson 6:7 (4:7), 3:6.