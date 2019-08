Golubic in der 1. Runde ohne Chance

Auf dem Aussenplatz 13 auf verlorenem Posten: Viktorija Golubic scheiterte am US Open in der 1. Runde © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Viktorija Golubic (WTA 75) scheitert am US Open gleich in der 1. Runde. Die 26-jährige Zürcherin bleibt gegen die als Nummer 33 gesetzte Chinesin Zhang Shuai mit 2:6, 1.6 ohne Chance.