Waymo vor Start von Robotaxi-Service

Die Google-Schwesterfirma Waymo bietet im Umkreis der Stadt Phoenix in Arizona bereits seit Monaten testweise Fahrdienste mit seinen Roboterautos an. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Die Google-Schwesterfirma Waymo will ihren kommerziellen Robotaxi-Dienst innerhalb der kommenden zwei Monate an den Start bringen. Das sagte Chef John Krafcik am Dienstag auf einer Konferenz des «Wall Street Journal».