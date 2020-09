Die Zahl der Suizide geht zwar seit Jahren langsam zurück, doch: «Wir können nicht einfach die Augen verschliessen vor tausend Menschen pro Jahr, die sich das Leben nehmen», sagt Jörg Weisshaupt im «Gott und d’Welt» Podcast. Vor allem um der Angehörigen Willen: 135 Menschen sind von einem Suizid direkt betroffen, so die Internationale Suizidprävention IASP.

«Die nächsten Angehörigen sind im ersten Moment so geschockt, dass sie nichts fühlen. Sie stehen wie neben sich», sagt Jörg Weisshaupt. Sie stellen sich selbst in Frage, die gemeinsamen Lebenspläne und die Liebe des Verstorbenen. Dazu komme, dass Angehörige bei einem Suizid sich meist nicht verabschieden und keinen gemeinsamen Weg bis zum Tod gehen konnten. «Um weitere Suizide zu verhindern, ist die Nachsorge von betroffenen Angehörigen so wichtig», sagt Weisshaupt.