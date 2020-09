Nach dem Mord an einer Studentin protestierten diesen Sommer tausende Frauen in der Türkei gegen Femizide und für ein härteres Durchgreifen gegen die Täter. Aktuelle Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen: Frauenmorde sind auch in der Schweiz ein Problem. Durchschnittlich alle zwei Wochen wird eine Person ermordet, drei Viertel der Opfer sind Frauen. Dazu kommt durchschnittlich jede Woche ein Mordversuch an einer Frau, meist im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt.

Die Sozialarbeiterin Monika Kohler von der Opferhilfe St.Gallen und beider Appenzell ermutigt im «Gott und d’Welt»-Podcast betroffene Frauen, sich Hilfe zu holen.

Frau Kohler, warum ist es so schwer, das Problem häusliche Gewalt in den Griff zu bekommen?

Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass jemand gewalttätig wird. Es kommt zum Beispiel darauf an, welche Kindheitserfahrungen diese Person gemacht hat oder welches Rollenverständnis sie hat. Psychische Störungen, Suchtmittel oder Machtfragen können auch eine Rolle spielen.