Terrorangriff in Wien: «Ich erlebe die Tage wie im Nebel»

«Ich war in einem Lokal in der Innenstadt, als es losging. Zwei Freunde erzählten, dass sie von draussen hereingeschickt wurden und sich verstecken sollen, weil einer mit einer Kalaschnikow herumlaufen würde», beschreibt Christoph B. die Situation während des Terrorangriffs in Wien in der aktuellen Folge des Gott und d'Welt Podcasts. Die ersten Angriffe passierten nur einige Strassen von seinem damaligen Aufenthaltsort entfernt. «Wir sahen die Polizei in Vollmontur und die Cobra herumrennen. Wir schlossen die Fenster und Vorhänge und versteckten uns im Treppenhaus und im Keller. Dort warteten wir bis 3 Uhr morgens.» Dann durfte sich der Augenzeuge auf den Heimweg machen.

Luci J. war gerade auf dem Rad, als sie zehn bis 15 Polizeiautos an sich vorbeirasen sah: «Ich stand an einer Kreuzung und hab auf dem Handy gecheckt, was los ist. Da war die Rede von einem Amoklauf und plötzlich hörte ich Schüsse. Ich habe es gar nicht wirklich realisiert und nur den Radfahrer vor mir angestarrt. Ich fuhr dann so schnell wie möglich nach Hause.»