Gotthard-Passstrasse wieder offen

An Auffahrt ist der Gotthard-Pass von Schnee geräumt und wieder befahrbar. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Pünktlich zu Auffahrt ist am Donnerstag um 8 Uhr die Gotthard-Passstrasse nach der Wintersperre wieder offen. Weil aber in diesem Jahr besonders grosse Schneemassen liegen, ist die Öffnung vorerst nur am Vormittag möglich.