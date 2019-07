Gouverneur Puerto Ricos will nach Protesten nicht mehr antreten

»

Dies sagte der durch bekanntgewordene Textbotschaften unter Druck geratene Politiker am Sonntag (Ortszeit) in einem Facebook-Video. Eine Entschuldigung sei aber nicht ausreichend – er werde sich deswegen im kommenden Jahr nicht um eine weitere Amtszeit als Gouverneur bewerben. Er trete ausserdem als Chef der PNP (Neue Progressive Partei) zurück, erklärte der Regierungschef des US-Aussengebiets, Ricardo Rosselló, am Sonntag in einer Fernsehansprache.

Der frühere Gouverneur des US-Aussengebiets, Alejandro García Padilla, warf Rosselló aber vor, auf Zeit zu spielen und zu sehen, ob die Proteste gegen ihn abebbten.

Rosselló hatte im März angekündigt, bei der Wahl im November 2020 antreten zu wollen. Gegen den Politiker gibt es im US-Aussengebiet aber seit Tagen Demonstrationen. Auslöser waren ein Korruptionsskandal in der Regierung sowie die Veröffentlichung privater Nachrichten zwischen Rosselló und einigen Vertrauten, in denen sie sich abschätzig über verschiedene Personen – und nach Meinung Vieler auch frauen- und schwulenfeindlich – äusserten. Rosselló, der seit 2016 regiert, ist der Sohn eines früheren Gouverneurs Puerto Ricos.

