Grasshoppers nur mit Remis gegen Winterthur

Uli Forte kann mit der Leistung von GC in der Challenge League bislang nicht restlos zufrieden sein (Archiv)

Die Grasshoppers verpassen in der Challenge League den Sprung an die Tabellenspitze. Beim 2:2 gegen Winterthur in der 5. Runde gibt der Absteiger bereits zum zweiten Mal Punkte ab.