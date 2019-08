Wird präsentiert von:

Täglich um 10:25, 14:25 und 18:25 Uhr spielen wir dir eine kurze Geschichte im Radio vor. Wir möchten von dir wissen ob sich die vorgespielte Geschichte in Graubünden oder vielleicht doch an einem völlig anderen Ort der Welt ereignet hat. Deinen Tipp kannst du jeden Tag bis 19:00 Uhr hier online abgeben. Liegst du mit deiner Antwort richtig, hast du die Chance auf ein Ferien-Wochenende für zwei Personen in den Bündner Bergen.