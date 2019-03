Peter Farrellys "Green Book" hat am Wochenende vom 28. Februar bis 3. März 2019 die Kinocharts in der ganzen Schweiz beherrscht. (Archiv) © Ascot Elite

Der Oscar-Gewinner «Green Book» hat am Wochenende 29’000 Filmfans in die Schweizer Kinos gelockt. Das Resultat enttäuschte, reichte aber locker für Platz 1. Für den zweitplatzierten Film «How To Train Your Dragon: The Hidden World» wurden nur 19’000 Karten verkauft.