Greenpeace-Aktivisten klettern auf Ölplattform

"Ende der Ölbohrungen in der Arktis": Mit diesem Plakat besetzen Greenpeace-Aktivisten derzeit eine norwegische Ölplattform vor Hammerfest. © KEYSTONE/EPA GREENPEACE NORDIC/GREENPEACE/JONNE SIPPOLA HANDOUT

Vier Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace sind am Montagmorgen vor Hammerfest in Norwegen auf eine Ölplattform geklettert. Die Plattform West Hercules wird für den Einsatz in der arktischen Barentssee vorbereitet.