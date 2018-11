Verfolgungsjagd in Oberriet

Am Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr wollte eine Patrouille des Grenzwachtkorps beim Grenzübergang Montlingen ein einreisendes Fahrzeug mit zwei unbekannten Männern kontrollieren. Auf einmal gab der Autofahrer Gas und fuhr in Richtung Oberriet davon.

Patrouille in Oberriet gerammt

Die Patrouille des Grenzwachtkorps verfolgte das flüchtende Auto und konnte es auf der Montlingerstrasse in Fahrtrichtung Oberriet einholen. Bei der Verzweigung Montlinger-/Neufeldstrasse in Oberriet wendete der flüchtende Autofahrer um eine Verkehrsinsel und wollte in die entgegengesetzte Richtung weiterfahren. Die zivile Patrouille des GWK versuchte dabei, dem Fluchtauto den Weg zu versperren.

Dabei rammte das Auto den Patrouillenwagen, knallte gegen den Randstein und blieb auf dem Trottoir stehen. Die beiden Männer rannten daraufhin getrennt voneinander davon und versuchten, in Richtung Rhein zu gelangen.

Eine Person festgenommen

Mehrere Polizeifahrzeuge der Kantonspolizei nahmen die Verfolgung auf. Im Gebiet Lehen fiel einer Polizeipatrouille ein Mann auf, der sich als Flüchtender herausstellte. Er wurde festgenommen. Der 37-jährige Pole wird verdächtigt, Einbrüche begangen oder geplant zu haben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Sein Komplize ist noch immer auf der Flucht. Beim Unfall wurde der 37-jährige Pole und ein 26-jähriger Grenzwächter leicht verletzt.

(red.)