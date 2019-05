Greta ruft zu Stimmen für Klimaschutz auf

«Diejenigen, die am meisten von der Klimakrise und der ökologischen Krise betroffen sein werden, junge Menschen wie ich, können nicht wählen», sagte die 16-Jährige am Samstag auf einer Kundgebung nahe dem Parlament vor Tausenden von Teilnehmern eines Klimamarsches.

«Wenn Sie es nicht für sich tun, dann wählen Sie für uns», rief sie Wähler auf. Trotz den schönen Worten und Versprechen von Politikern stiegen die globalen klimaschädlichen Emissionen weiter, so Thunberg.

In Dänemark und Schweden finden am Sonntag wie auch in anderen Ländern der EU die Wahlen zum EU-Parlament statt. Dänemark wählt am 5. Juni zudem ein neues Parlament, auch dabei spielt das Thema Klimaschutz eine Schlüsselrolle.

Am Freitag hatten Jugendliche im Zuge eines weltweiten Klimaprotesttages in Dutzenden Ländern für mehr Klimaschutz demonstriert.

