Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras (im Bild) hatte Neuwahlen nach dem Debakel seiner linken Syriza-Partei bei der Europawahl am Sonntag angekündigt. © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Die vorgezogene Parlamentswahl in Griechenland wird am 7. Juli abgehalten. Das sagte Regierungssprecher Dimitris Tsanakopoulos am Dienstag dem Fernsehsender Alpha.