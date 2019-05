Griechisches Spitalpersonal streikt

Ein Patient im Erythros Stavros Spital in Athen wartet im Korridor auf ein Zimmer. Wegen Personalmangel in griechischen Spitälern und Lohnkürzungen streiken die Spitalangestellten. (Archivbild) © Keystone/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Aus Protest gegen Lohnkürzungen und wegen eines akuten Personalmangels sind am Donnerstag in Griechenland Krankenschwestern und Krankenpfleger der staatlichen Spitäler in den Streik getreten. Nur Menschen mit Notfällen werden noch behandelt.