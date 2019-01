Grippe breitet sich in der Schweiz aus

Noch ist es keine Epidemie, aber die Grippe breitet sich in der Schweiz in den meisten Regionen aus und zwingt viele Menschen ins Bett. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In der Schweiz breitet sich die Grippe aus. Zwar ist der Epidemie-Schwellenwert in der ersten Jahreswoche noch nicht erreicht worden, die Zahl der Erkrankungen steigt aber an.