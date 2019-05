Grossangelegter Velodiebstahl aufgeflogen

Auf die Schliche kam die Kantonspolizei Waadt dem Täter, nachdem jemand im vergangenen Oktober wegen Diebstahls eines Elektrovelos in Coppet VD Anzeige erstattet hatte. Bei einer Durchsuchung des Hauses des Tatverdächtigen an der Riviera im April fand die die Polizei zunächst zwölf Fahrräder, wie sie am Dienstag mitteilte.

Bei einer zweiten Durchsuchung eines Mietraums in La Tour-de-Peilz VD stellten die Beamten weitere 43 Zweiräder sicher. Eine Untersuchung ist im Gange. Die Polizei sucht jetzt nach den Besitzern der gestohlenen Velos.

(SDA)