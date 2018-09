Das Littlewoods Building im Art-Déco-Stil in Liverpool aus dem Jahr 1938 sollte künftig für Film- und Fernsehstudios genutzt werden. © KEYSTONE/AP PA/PETER BYRNE

Im englischen Liverpool ist am Sonntagabend ein Grossbrand in einem berühmten Art-Déco-Gebäude ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen am Abend das Dach des Littlewoods Building und später rund 40 Prozent des Gebäudes in Flammen.