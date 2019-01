Bus brennt in Postautogarage

Mindestens ein Bus hat, gemäss der Kapo GR, Feuer gegangen © FM1Today/NicoleFärber

In Chur brennt es an der Oberalpstrasse in einer Postautogarage. Gemäss der Kantonspolizei Graubünden hatte mindestens ein Bus Feuer gefangen. Die Feuerwehr Chur ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz.