Grossbrand in Raffinerie in Philadelphia ausgebrochen

Über dem Philadelphia Energy Solutions Refining Complex stiegen riesige Flammen und eine Rauchwolke auf. © Keystone/AP/MATT ROURKE

In der grössten Raffinerie an der US-Ostküste ist am Freitag ein Grossbrand ausgebrochen. Über der Anlage in der Stadt Philadelphia stiegen riesige Flammen und eine Rauchwolke auf.Nach Angaben des TV-Senders NBC10 war das Feuer am frühen Morgen ausgebrochen, gefolgt von mehreren Explosionen.