Grossbrand in US-Raffinerie hält Einsatzkräfte in Atem

Bei einem Brand in einer Raffinerie in den USA am Freitag sind laut den örtlichen Gesundheitsbehörden keine Giftgase ausgetreten. © KEYSTONE/AP/MATT ROURKE

Ein Grossbrand in einer Raffinerie in Philadelphia hat die Einsatzkräfte in der US-Ostküstenstadt am Freitag in Atem gehalten. In der Nacht war auf dem Gelände ein Feuer ausgebrochen.