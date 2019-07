Grossbritannien bekommt neue 50-Pfund-Note - Ehrung für Alan Turing. (BoE-Chef Mark Carney präsentiert neuen Geldschein) © KEYSTONE/AP PA/PETER BYRNE

Grossbritannien bekommt einen neuen 50-Pfund-Schein mit dem Bild des Computerpioniers Alan Turing. Die Note soll Ende 2021 in Umlauf gebracht werden, teilte die Bank of England am Montag in London mit.