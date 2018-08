Der britische Aussenminister Jeremy Hunt fordert von der EU, gemeinsam mit den USA stärker gegen Russland vorzugehen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Lehtikuva/VESA MOILANEN

Grossbritanniens neuer Aussenminister Jeremy Hunt drängt auf stärkere EU-Sanktionen gegen Russland. Das geht aus Auszügen einer Rede hervor, die Hunt am heutigen Dienstag in Washington halten will.Die Europäische Union müsse «Schulter an Schulter» mit den USA stehen.