Grossdemonstration der Separatisten in Barcelona

Separatisten am Samstag in Barcelona. © KEYSTONE/EPA EFE/ENRIC FONTCUBERTA

Zehntausende Separatisten der spanischen Region Katalonien sind zur Unterstützung ihrer politischen Führer auf die Strassen gegangen. Nach Schätzung der städtischen Polizei nahmen am Samstagabend in Barcelona rund 110’000 Menschen an der Kundgebung teil.