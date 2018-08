Die grosse Koalition in Deutschland käme nach einer aktuellen Umfrage nicht mehr auf eine absolute Mehrheit. (Archivbild Reichstag) © KEYSTONE/EPA/OMER MESSINGER

Die grosse Koalition in Deutschland verliert weiter in der Wählergunst. CDU/CSU müssen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid einen Punkt abgeben und kommen nur noch auf 30 Prozent, wie die «Bild am Sonntag» berichtet.Die SPD bleibt laut der Umfrage bei 17 Prozent.