In neu 24 Disziplinen werden die Diamond-League-Trophäen vergeben. Dabei werden Wettkämpfe nicht nur im Stadion Letzigrund stattfinden, sondern auch in der Innenstadt, wie die Organisatoren bekannt gaben.

Am Donnerstag findet Weltklasse Zürich noch nach altem Muster statt. In zwölf Disziplinen fallen die Entscheidungen. Am 6. September wird in Brüssel die andere Hälfte der Diamond-League-Finals ausgetragen.

(SDA)