Grosseinsatz wegen Gefahrenmeldung

Die Schaffhauser Polizei erhielt am Sonntagmittag eine Gefahrenmeldung betreffen einem Mann in Hallau ein, der angeblich mehrere Schusswaffen verschiedener Kaliber besitzen soll, schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung. Daraufhin rückte die Schaffhauser Polizei mit einem Grossaufgebot in die Gemeinde Hallau aus.

Bei der Intervention versteckte sich der Mann auf einem Heuboden. Er wurde von der Polizei festgenommen, Personen wurden beim Einsatz keine verletzt. Im Einsatz standen Angehörige des Feuerwehrverbundes HOT (Hallau/Oberhallau/Trasadingen), des Grenzwachtkorps, des Rettungsdienstes Schaffhausen sowie der Schaffhauser Polizei. Die Ermittlungen um den Mann wurden eingeleitet.

(red.)