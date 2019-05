Grosser Empfang für ESC-Held Luca Hänni in Zürich

Luca Hänni schaffte es mit dem Song "She Got Me" am Eurovision Song Contest auf Platz vier. © KEYSTONE/AP/SEBASTIAN SCHEINER

ESC-Held Luca Hänni ist zurück aus Israel. Er wurde am Sonntagabend am Flughafen Zürich von zahlreichen Fans begeistert empfangen. Der Berner Oberländer hatte der Schweiz mit dem 4. Platz das beste Ergebnis an einem Eurovision Song Contest seit 26 Jahren beschert.