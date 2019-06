Grosser Heimreise-Stau aus dem Süden

Der Verkehr in den Süden hat sich am Mittwoch und Donnerstag etwas verteilt, am Sonntag aber wollten alle gleichzeitig durch das Nadelöhr Gotthard: Es kam bis zum späten Abend zu grossen Staus vom Tessin her Richtung Norden. Die Wartezeit betrug am Nachmittag bis zu 4 Stunden.

Auch über den San Bernardino ging’s am Sonntag kaum schneller: Es staute bereits kurz vor Lostallo, die Wartezeit betrug bis zu zwei Stunden. Hatte man den Pass geschafft, musste man auch auf der anderen Seite nochmals anstehen, bei Rothenbrunnen staute es ebenfalls bis zu 30 Minuten.

Immer aktuell über die Verkehrssituation informiert wirst du auf unserer Verkehrsseite.

