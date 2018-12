Ein XXL-Mittelfinger gegen die Behörden

Ted Pelkey aus Westford in Vermont hat genug. Er ist wütend. Die Behörden machen dem Unternehmer immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Seit Jahren möchte er auf seinem eigenen Grundstück seine Recycling-Firma umsiedeln. Immer wieder lehnt die Gemeinde das Baugesuch ab.

Aus Protest gegen die Stadt hat er nun an einer viel befahrenen Strasse auf einem fünf Meter hohen Podest einen zwei Meter hohen Mittelfinger aus Holz angebracht. Dieser wird Tag und Nacht beleuchtet, damit er nicht übersehen werden kann. Pelkey nahm für den XXL-Mittelfinger 4000 Dollar in die Hand.

Schreie er auf der Strasse herum, interessiere das keinen, sagt er in einem Interview. Einen gigantischen Mittelfinger hingegen könne man kaum ignorieren. Die Idee des Mittelfingers kam dem Unternehmer übrigens in einer Bar, als er mit seiner Frau einige Long-Island-Iceteas trank.

Ob der Mittelfinger bei der Gemeinde etwas bewirkt? Wohl eher nicht. Der Mittelfinger tue nichts zur Sache, lassen die Behörden verlauten. Der Prozess werde der gleiche sein. Mit oder ohne Mittelfinger.

Übrigens muss Ted Pelkey wegen des Stinkefingers nicht mit Konsequenzen rechnen. Er fällt unter Kunst und bricht damit keine Gesetze.

