Grosser Sachschaden bei Brand in Tessiner Möbelhaus

Beim Brand auf dem Areal des Möbelhauses Pfister in Contone TI waren neben der Feuerwehr auch mehrere Polizisten im Einsatz. (Symbolbild) © KEYSTONE/CARLO REGUZZI

Bei einem Brand auf dem Areal eines Möbelhauses nahe Locarno TI ist am späten Mittwochabend grosser Sachschaden entstanden. Laut Polizei gerieten drei Lieferfahrzeuge an einer Laderampe in Brand. Die Flammen griffen auch auf das Möbelhaus über. Verletzt wurde niemand.