In Glashütten AG brannte eine Scheune

Eine Scheune in Glashütten AG ist am Donnerstag vollständig niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen verhindern. © Kantonspolizei Aargau

Beim Brand einer Scheune in Glashütten AG ist am Donnerstagvormittag grosser Sachschaden entstanden. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Ein Pferd und ein Esel konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.