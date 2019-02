Nach einem Brand ist das betroffene Mehrfamilienhaus in Schlieren ZH unbewohnbar. © Kantonspolizei Zürich

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schlieren ZH ist in der Nacht auf Montag hoher Sachschaden entstanden. Das Gebäude ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.