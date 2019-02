Ein Bild der Verwüstung: Unbekannte sprengten in Schönenbuch BL einen Bankomaten. Am Gebäude entstand grosser Sachschaden. © Handout Polizei Basel-Landschaft

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Samstag in Schönenbuch BL einen Bankomaten gesprengt. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden am Gebäude.