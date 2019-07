Eine Anwohnerin am Kappelsweg in Vilters bemerkte den Brand am Montagmorgen. Das Feuer brach in einem Zimmer oberhalb der Garage des Einfamilienhauses aus.

40 Angehörige der Feuerwehr rückten aus, sie konnten den Brand rasch löschen. Trotzdem entstand im Holzhaus Brand-, Rauch- und Russschaden von rund 100’000 Franken. Die Brandursache ist noch unklar und wird vom Brandursachenermittlungsdienst geklärt.

(Kapo SG/red.)