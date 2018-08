Es wurde lange gebaggert, gebuddelt und gehämmert, jetzt sind die Aufwertungs-und Neugestaltungsarbeiten des Bahnhofs St. Gallen vorbei. Gefeiert wird das am 31. August und 1. September 2018. Am Freitag wir das Fest von FM1-DJ Mike van Dyk an der FM1 Afterwork-Party eröffnet. Am Samstag treten Panda Lux auf der Hauptbühne auf und um 22.00 Uhr rundet ein Feuerwerk das Fest ab.

Das ganze Programm zum Fest findest du hier.