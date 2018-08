Grosskontrolle im Thurgau

Von fünftausend kontrollierten Fahrzeugen weist jedes vierte Mängel auf. Da sind auch schon mal Dinge dabei, die dem erfahrensten Spezialisten einen Schauer über den Rücken jagen. «Ein Chauffeur mit 1,2 Promille ist ganz klar jenseits von gut und böse», sagte Ruedi Künzler, Schwerverkehrsspezialist der Kantonspolizei Thurgau gegenüber TVO. Gerissene Bremsscheiben und ausgefranste Spanngurte sehen die Polizisten oft.

Bei den Kontrollen am Dienstag gab es grundsätzlich wenig zu beanstanden. Nur ein Traktor mit einem Anhänger wurde wegen gröberer Missachtung der Gesetze verzeigt. «Einerseits sind die Spiegel nicht korrekt eingestellt gewesen, dann war die Bremsleitung nicht an den Traktor angeschlossen. Der Anhänger hat also gar nicht gebremst. Ausserdem mussten wir die Ladung umbiegen und frisch sichern», sagte Marcel Rupper, Schwerverkehrsspezialist der Kantonspolizei Thurgau gegenüber TVO. Der verzeigte Traktorfahrer zeigte leider nur wenig Reue.

(nm/Tobias Lenherr)