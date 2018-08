Grubertaler – Party Hits Vol. 9

© hupo concert

Music for Life! Party ohne Limit! Ihrem Motto bleiben die Grubertaler auch bei der neunten Auflage ihrer erfolgreichen Produktreihe „DIE GRÖSSTEN PARTYHITS” treu. Die Tiroler Erfolgsmusiker zählen seit Jahren zu den trendigsten Partybands Österreichs, nicht umsonst erzielten all ihre bisherigen Party-Produktionen vorderste Plätze in diversen Hitparaden und wurden vielfach mit Gold ausgezeichnet.