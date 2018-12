Grubertaler – Partyhits X

Die Tiroler Erfolgsmusiker zählen seit Jahren zu den trendigsten Partybands Österreichs, nicht umsonst erzielten all ihre bisherigen Party-Produktionen vorderste Plätze in diversen Hitparaden und wurden vielfach mit Gold ausgezeichnet. Ihr letztjähriges Album stieg sogar sensationell von Null auf Platz 1 in die offiziellen 03 Austria Top 40 Charts ein. Florian, Michael und Reinhard landeten mit ihrer Partylinie einen einzigartigen Publikumsvolltreffer, der mit dem neuen Album «DIE GRÖSSTEN PARTYHITS – VOLUME X» eine grandiose Fortführung erfährt.

Viele brandneue Songs, u.a. «Herz Ass» oder «Es hat nur der Mond gesehen» haben die drei Musiker gemeinsam mit den derzeit angesagtesten Hitproduzenten Oliver Lukas, Mihael Hercog und Sasa Lendero oder Sten Lindegaard komponiert und grossartig im allseits beliebten Grubertaler-Partysound realisiert. Aber auch aktuelle Tanzhits wie Joshs Wiesenhit «Cordula Grün» – im tanzbaren Foxrhythmus oder Ed Sheerans Welthit «Perfect» finden sich auf der neuen Grubertaler-Scheibe.

Den drei Jungs ist einmal mehr ein sensationelles Produkt gelungen, das bestimmt wieder die tausenden Fans im gesamten deutschen Sprachraum begeistern wird. Ein atemberaubendes Album (übrigens das mittlerweile einunddreißigste Longplayprodukt in ihrer sechzehnjährigen Karriere), mit dem die Grubertaler ohne Zweifel wieder für internationales Aufsehen sorgen werden. (Hupo)