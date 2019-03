Deshalb war die Reuss grün gefärbt

Uranin in der Reuss in Luzern lässt das Wasser grün leuchten. © Luzerner Polizei

Mitten im Fasnachtstreiben in der Stadt Luzern haben Unbekannte am Donnerstag eine grössere Menge Uranin in die Reuss geschüttet. Das Wasser verfärbte sich darauf grün, gemäss ersten Erkenntnissen kamen keine Lebewesen zu Schaden.