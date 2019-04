Grüne wollen mit Rückenwind in die Klimawahl segeln

Die Grünen sind für die Energiewende ausschlaggebend: Der neu gewählte Zürcher Regierungsrat Martin Neukom vor den Delegierten in Siders. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mit viel Rückenwind aus kantonalen und lokalen Wahlen haben die Grünen am Samstag in Siders VS ihre Kampagne für die eidgenössischen Wahlen im Herbst gestartet. Dieser Aufwärtstrend sei entscheidend, damit der Start in das postfossile Zeitalter gelinge.