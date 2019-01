Grünliberale wollen mindestens zehn Nationalratssitze

Es brauche mehr Grünliberale im Bundeshaus, sagt Parteipräsident Jürg Grossen. (Archivbild) © Keystone/URS FLUEELER

Die Grünliberale Partei (GLP) will bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst mindestens drei Nationalratssitze dazugewinnen. Den Fokus will die GLP dabei auf Klima, Europa und Innovation legen, wie es am Samstag an der Delegiertenversammlung in Liestal hiess.