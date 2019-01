Gruppe von Auto erfasst, 27-Jährige tot

Eine Gruppe von fünf Fussgängern lief am Sonntag von Laax Murschetg her auf der Oberalpstrasse H19 in Richtung Laax. Wie Kantonspolizei Graubünden mitteilt, erfasste ein 24-Jähriger mit seinem Auto zwei Personen der Gruppe. Er war ebenfalls unterwegs Richtung Laax. Dabei wurden eine 27-jährige Frau schwer und eine 26-jährige Frau mittelschwer verletzt. Die schwer verletzte Frau erlag am Sonntagnachmittag ihren Verletzungen im Kantonsspital Graubünden in Chur.

Die 26-Jährige wurde ins Spital nach Ilanz transportiert. Über ihren Zustand ist momentan nichts Genaueres bekannt. Beim Autolenker wurde eine Blut- und Urinprobe durchgeführt und sein Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang ab.

(Kapo GR/red.)