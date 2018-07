Gruppensieg und Achtelfinals für Betschart/Hüberli

Wie im Bild am World-Tour-Turnier in Gstaad können sich Nina Betschart (links) und Tanja Hüberli auch an der EM in den Niederlanden freuen: Gruppensieg und Achtelfinal-Einzug © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Nina Betschart und Tanja Hüberli erreichen an den Europameisterschaften der Beachvolleyballer in den Niederlanden mit dem Gruppensieg unangefochten die Achtelfinals.Das an Nummer fünf gesetzte Duo gewann in Utrecht auch das dritte und abschliessende Vorrundenspiel in der Gruppe E.