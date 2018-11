Günstiges Zimmer dank weniger Schnee

Das Ärgerlichste was Schneesport-Enthusiasten passieren kann, ist, wenn sie ihre Skiferien schon lange gebucht haben, aber dann zu wenig Schnee liegt, wenn sie mit ihren Skis auf die Piste wollen. In Samnaun haben die Zegg Hotels deshalb eine spezielle Aktion ins Leben gerufen. Wer eine «Schneegarantie-Versicherung» abschliesst, zahlt für jeden Tag, in dem im Dorf weniger als fünf Zentimeter Schnee liegt, nur die Hälfte für Hotelzimmer und Frühstück oder Halbpension.

«Diese Versicherung gilt in der Vorsaison, also seit heute Donnerstag bis zum 21. Dezember 2018», sagt Daniel Eisner, Gastgeber des «Chasa Montana Hotel und Spa» und Direktor der Zegg Hotels.

Einen halben Zentimeter zu wenig

Das Angebot gilt also bereits. Doch wie viel Schnee liegt denn aktuell in Samnaun? Eisner lacht: «Es sind 4,5 Zentimeter. Diejenigen, die das Angebot gebucht haben, haben Glück.» Er freue sich für die Gäste, es sei ja auch mutig, da man etwas mehr bezahlt.

«Normalerweise hoffen die Gäste ja, dass es viel Schnee hat. Bucht man dieses Angebot, hat man mit aktuell weniger Schnee bestimmt seine Freude. Das Gute ist, dass im Skigebiet genug Schnee liegt, um Ski zu fahren», sagt Eisner. Würden nun alle das Angebot buchen und es hätte bis zum Ende des Angebots nie fünf Zentimeter Schnee, würde das teuer werden, sagt der Hoteldirektor. Davon gehe man aber nicht aus.

Beschneien nach Fön nun möglich

Auch das Skigebiet Lenzerheide-Arosa eröffnet die Skisaison am Samstag, 24. November. Ebenso Davos, dass am Donnerstag in die neue Saison startete.

«Ich war heute morgen bereits auf der Piste Davos-Parsenn und die Verhältnisse sind sehr gut – besser, als ich erwartet hatte», sagt Samuel Rosenast, Leiter Kommunikation Davos-Klosters.

Er sagt, mehr Schnee wäre immer erwünscht. «Die Fön-Lage war etwas schwierig. Weil es zu warm war, konnten wir die Pisten nicht beschneien. Nun stimmen aber die Temperaturen und wir konnten mit dem Kunstschnee eine gute Basis schaffen, bis der Naturschnee kommt», sagt Rosenast.

Parsenn hat ab jetzt durchgehend Betrieb, auf dem Jakobshorn startet die Saison am 7. Dezember. «Wir sind parat für den Winter und alle, die auf die Ski oder aufs Snowboard wollen», sagt Rosenast.

