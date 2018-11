Steve Guerdat und Alamo mit Top-10-Platz in Stuttgart © KEYSTONE/EPA/JIM HOLLANDER

Steve Guerdat klassiert sich am Weltcup-Springen in Stuttgart als bester Schweizer im 8. Rang und übernimmt die Führung in der Weltcup-Wertung.Der Jurassier erreichte auf Alamo als einziger Schweizer das Stechen mit zehn Reitern.