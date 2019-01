Guggen, Partys und Awards

«Birthday Bash» der Nuklear-Spränger🎊

Die Nuklear-Spränger aus Thal feiern am 26. Januar ihr 20-jähriges Bestehen. Zehn «Guggen» aus dem Bündnerland, Appenzellerland und St.Gallen treten am Samstag in der Bützelhalle in Staad auf. Tickets gibt es an der Abendkasse, weitere Infos findest du hier.

Eiszauber-Bad-Taste-Party💃

Die letzte Chance auf eine coole Party auf dem Eisfeld: Am Samstag, ab 18 Uhr, feiert der Eiszauber eine Bad-Taste-Party, das Motto: Je bunter, desto besser. Softgetränke und Essen gibt es am Plaza.

«Chur Unplugged» geht in die zweite Runde🎶

Der Startschuss für das diesjährige «Chur Unplugged» fällt am 26. Januar. Dort haben junge Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren. Marco Grischott, Biba und Anik Casutt machen den Anfang und treten am ersten Konzertabend in der Postremise in Chur auf. Tickets gibt es hier.

9 Jahre Soul Gallen🎼

Das Palace feiert jeden Monat eine Soul Party: Jetzt wird das Soul Gallen neun! Die Herren Sigrist, Eugster und Wempe legen das Beste aus der Welt des Souls und Funks auf. Türöffnung ist 22 Uhr.

Bündner Music Award🏆

Am Freitag werden die Bündner Music Awards verliehen. Geehrt werden Bündner Musiker und Musikerinnen in den Kategorien «Best Song», «Bester Musiker» und «Best Newcomer». Unter den Nominierten sind unter anderem Kaufmann oder Anatina. Gefeiert wird im Loucy in Chur.

«Snake Run Challenge» in Wildhaus

Bretter waxen und ab auf die Piste: Am Samstag findet im Funpark Snowland Wildhaus die Snake Run Challenge statt. «Banked Slalom» heisst die Disziplin, bei der man nicht nur schnell unterwegs sein muss, sondern auch stylish.

