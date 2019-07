Am 6. August soll der Regisseur und Produzent den Stern enthüllen, wie die Verleiher am Dienstag mitteilten.

Als Gastredner sind Regisseur J.J. Abrams und Sängerin Lana Del Rey eingeladen. Der 54-jährige Filmemacher wird den 2669. Stern auf dem Hollywood Boulevard erhalten. Die Feier fällt zeitlich mit der Premiere des von del Toro produzierten Horror-Films «Scary Stories to Tell in the Dark» zusammen, der am 9. August in den USA anläuft.

(SDA)