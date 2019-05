Guingamp erster Absteiger

Im bretonischen Derby verschoss Marcus Thuram, der Sohn vom französischen Weltmeister Lilian Thuram, in der Nachspielzeit für Guingamp einen Penalty. Mit einem Sieg hätte Guingamp den Abstieg zumindest vorerst abgewendet.

Guingamp war 2014 zum dritten Mal in die höchste Liga aufgestiegen und hatten seither die Klasse gehalten. In dieser Saison erreichte der Klub aus der 7000 Einwohner zählenden Gemeinde zwar den Ligacup-Final (Niederlage gegen Strasbourg), war in der Meisterschaft aber von Beginn weg unter Druck. Nur fünfmal konnte Guingamp gewinnen.

Freitag: Saint-Etienne – Montpellier 0:1. – Samstag: Angers – Paris Saint-Germain 1:2. Amiens – Toulouse 0:0. Caen – Reims 3:2. Dijon – Strasbourg 2:1. Nice – Nantes 1:1. Nîmes – Monaco 1:0. – Sonntag: Rennes – Guingamp 1:1. Lille – Bordeaux 17.00. Marseille – Lyon 21.00.

1. Paris Saint-Germain 36/88 (100:32). 2. Lille 35/69 (61:30). 3. Lyon 35/63 (60:45). 4. Saint-Etienne 36/62 (55:40). 5. Montpellier 36/58 (52:40). 6. Marseille 35/55 (54:47). 7. Nice 36/53 (28:32). 8. Nîmes 36/52 (53:53). 9. Reims 36/49 (35:41). 10. Nantes 36/47 (47:46). 11. Strasbourg 36/46 (57:46). 12. Rennes 36/46 (50:51). 13. Angers 36/45 (43:43). 14. Bordeaux 35/38 (33:40). 15. Toulouse 36/38 (32:50). 16. Amiens 36/35 (29:49). 17. Monaco 36/33 (36:55). 18. Caen 36/33 (29:49). 19. Dijon 36/31 (29:55). 20. Guingamp 36/26 (25:64).

(SDA)